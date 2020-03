Gianna Nannini su Instagram: live acustico, diretta streaming giovedì 12 marzo alle 16

Mentre l'emergenza Coronavirus ha provocato l'invito (che dovrebbe essere obbligo morale) a restare a casa, evitare contatti a rischi e mantenere la distanza minima di un metro tra ciascuno, ecco arrivare alcune iniziative per distrarre e occupare il tempo, da parte di diversi artisti italiani.

Poco fa, ad esempio, Gianna Nannini ha invitato i fan a seguirla, giovedì 12 marzo, in streaming, sulla sua pagina Instagram:

La cosa brutta di questo virus è la solitudine.

Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità.

Io sono a Milano e voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza.

Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L’essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16.00