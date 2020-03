Elettra Lamborghini risponde alle polemiche: "Ho cancellato tutto il mio calendario da qua a praticamente giugno"

Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini era finita nella bufera mediatica a causa di un video girato in un centro commerciale di Montesilvano, con centinaia di persone che si erano ritrovate per un firmacopie insieme alla cantante, reduce dalla gara al Festival di Sanremo 2020.

Diverse critiche sono piovute sull'accaduto, legate all'avvertimento di evitare contatti ravvicinati con le persone e di non stare in luoghi affollati. Le immagini apparse nel video, invece, mostravano numerose persone vicine fra loro, dietro alla transenna.

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, dichiarò:

“In quel non c’erano decreti o ordinanze che vietavano iniziative del genere. Finché a livello governativo non sono arrivate disposizioni ben precise un sindaco può fare poco in un luogo privato”