Amici 2020, Jacopo: “Colori” l'album esce venerdì 20 marzo (tracklist canzoni)

Di Ivan Buratti lunedì 9 marzo 2020

Jacopo, Colori: l'album della cantante di Amici 19

Amici 19 sta per arrivare a conclusione. Venerdì prossimo, 13 marzo 2020, andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del fase serale del talent show. Quattro sono i cantanti ancora in corsa per la vittoria del programma - Gaia, Jacopo, Giulia e Nyv -, che stanno per coronare il loro sogno: la pubblicazione dei loro primi progetti discografici da artisti professionisti.

Jacopo Ottonello pubblicherà in digitale il suo album d'esordio il 20 marzo 2020, disponibile nei negozi dal 27 marzo 2020 in versione fisica. Il primo album di Jacopo si intitola "Colori", sarà pubblicato per l'etichetta indipendente Kazal (in licenza Sony Music Italia) e conterrà sette brani:

1) Cuore di mare

2) Luci e cenere

3) Blue Monday

4) Sabato sera

5) E invece

6) Se parlo di te

7) Disinnescare

Jacopo Ottonello, 21 anni, viene da Savona. Vive con la sua famiglia ed è fidanzato con Greta. Oltre a coltivare la musica, studia Scienze e Tecniche Psicologiche all'Università di Genova.