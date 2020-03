Amici 2020, Nyv: l'album "Low profile" esce il 20 marzo (tracklist canzoni)

Di Ivan Buratti lunedì 9 marzo 2020

Nyv, Low profile: l'album della cantautrice dal 20 marzo 2020

Amici 19 sta per giungere al termine. Venerdì prossimo, 13 marzo 2020, andrà in onda la terza puntata del fase serale del talent show. Quattro sono i cantanti in corsa per la vittoria, pronti a pubblicare i loro primi progetti discografici da artisti professionisti: Gaia, Jacopo, Giulia e Nyv.

Nyv, esattamente come i propri colleghi, pubblicherà in digitale il suo album il 20 marzo 2020, disponibile nei negozi dal 27 marzo 2020 in versione fisica. Ecco i dieci brani che compongono la tracklist dell'album di Nyv dal titolo "Low profile", che verrà pubblicato per l'etichetta Sugar:

1) Per favore

2) Blues d'Alcool

3) Noia

4) A malapena

5) Banlieu

6) Padre

7) Tre sillabe

8) Personne

9) Sincero

10) Io ti penso (brano presentato a Sanremo Giovani 2018)

Nyv, nome d'arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, ha 23 anni. Nata nel 1997 in Lussemburgo, vive a Cormano, in provincia di Milano. La cantautrice ha concorso nella sezione Giovani al Festival di Sanremo del 2018. Artista poliedrica con l'amore per il blues, suona pianoforte, chitarra ed ukulele.