Amici 2020, Giulia Molino: Va tutto bene, l'album d'esordio esce il 20 marzo

Di Alberto Graziola venerdì 20 marzo 2020

Da oggi, venerdì 20 marzo, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Va tutto bene” (Isola degli Artisti/Artist First), il primo album della giovanissima e poliedrica cantautrice Giulia Molino, attualmente impegnata nella fase serale di Amici 19.

Oltre all'omonima titletrack, l’album contiene altre 6 tracce, tra cui due scritte interamente dalla stessa Giulia, che mostra appieno il suo raffinato talento nella scrittura: l’intima e personale “Nietzsche”, in cui grazie a un personalissimo flow e utilizzando sonorità che mischiano l’urban e l’hip hop, racconta la sua storia nella quale ha dovuto lottare durante l’adolescenza contro un mostro invisibile e letale, l’anoressia, e la malinconica “Solo questo mi è rimasto”, brano sulla fine di una relazione e di tutto quello che rimane quando il sentimento ormai non è più abbastanza.

«Questo ultimo anno ha portato con sé tantissime esperienze ed emozioni. Stiamo vivendo un tempo difficile che ci mette alla prova... ma stiamo resistendo e dando dimostrazione di tutta la forza che il nostro paese e ognuno di noi ha dentro di sé. In tutto questo la musica può aiutarci a sentirci vicini ed alleviare quelle che ora sono le nostre preoccupazioni... Con la speranza che presto ognuno di noi possa dire “Va tutto bene”

Mentre il talent show di Maria De Filippi si prepara ad andare in onda con la terza puntata, in prima serata su Canale5 venerdi 13 marzo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Tra questi, anche Giulia Molino che rilascerà il suo primo disco il prossimo 20 marzo. Ancora da definire il titolo dell'album che, però, conterrà otto brani.

Qui sotto potete leggere la tracklist definitiva:

1)Domeniche di Maggio

2)Nietzsche

3)Va tutto bene

4)Amore a lieto fine

5)Solo questo mi e’ rimasto

6)Quando non trovo un perché

7)Briciole

8)Happy days.

Ecco la scheda di Giulia, come riportato dal sito ufficiale di Witty Tv: