Amici 2020, Giulia Molino: l'album d'esordio esce il 20 marzo

Di Alberto Graziola lunedì 9 marzo 2020

Mentre il talent show di Maria De Filippi si prepara ad andare in onda con la terza puntata, in prima serata su Canale5 venerdi 13 marzo, i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria sono già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici.

Tra questi, anche Giulia Molino che rilascerà il suo primo disco il prossimo 20 marzo. Ancora da definire il titolo dell'album che, però, conterrà otto brani.

Qui sotto potete leggere la tracklist definitiva:

1)Domeniche di Maggio

2)Nietzsche

3)Va tutto bene

4)Amore a lieto fine

5)Solo questo mi e’ rimasto

6)Quando non trovo un perché

7)Briciole

8)Happy days.

Ecco la scheda di Giulia, come riportato dal sito ufficiale di Witty Tv: