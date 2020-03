Coronavirus, #IoRestoACasa: l'appello dei cantanti, da Tiziano Ferro a Jovanotti

Di Alberto Graziola lunedì 9 marzo 2020

#IoRestoACasa, l'appello dei cantanti nel seguire le regole contro il Coronavirus

Coronavirus in Italia. L'invito è chiaro ed è da seguire, senza minimizzare ma con un senso di coscienza personale e collettivo: #IoRestoACasa. Queste le parole per gli italiani, negli ultimi giorni. Un appello chiaro e semplice per chi continua a fingere di essere sordo e a muoversi come nulla fosse.

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro scrive un brano inedito 'dedicato' al Coronavirus (video e testo) Restiamo a casa è la canzone che Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha scritto per l'emergenza Coronavirus.

Ieri vi abbiamo parlato della canzone scritta appositamente da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, intitolata "Restiamo a casa". Ma non è l'unico dei cantanti che ha fatto questo appello, pubblicamente.

Tra questi citiamo Jovanotti:

Stiamo a casa il tempo necessario perché questa crisi si risolva. Ascoltiamo gli esperti, seguiamo le direttive. Non c’è scuola non perché è vacanza, ma perché c’è emergenza, non stiamo in gruppo, non usciamo, manteniamo le distanze di sicurezza, dobbiamo fermare il contagio. Ognuno faccia la sua parte, anche se avete 14, 15 anni o 20 anni bisogna essere cittadini per bene e rispettare gli altri senza mandare n crisi il sistema sanitario. Non ci sono abbastanza posti nei nostri ospedali, diamo una mano

Anche Emma Marrone si unisce all'appello, via Instagram, invitando i fan a seguire le regole:

Si tratta semplicemente di seguire delle regole, evitare i saluti, gli abbracci, le strette di mano, evitare luoghi affollati, insomma si tratta per quindici giorni di fare una vita un po' più morigerata per non portare in giro questo virus. Penso che si possa fare! Sono molto dispiaciuta nel vedere invece in giro persone che se ne sbattono altamente, anzi fanno anche i fighi. Come se io che sto chiusa a casa fossi una cretina. Anche io sono giovane e mi sono chiusa a casa annullando tanti lavoro e se non lavoro io non lavorano tante persone intorno a me. abbiamo fatto il sacrificio per evitare di portare avanti questo disastro. Per quindici giorni siamo in grado di stare a casa e non fare i cretini? Io, come tante altre persone, stiamo cercando di dare il buon esempio, siamo tutti pazienti e siamo tutti a rischio! I reparti sono al collasso, c'è bisogno di personale. Io sto a casa non lavoro e non vado al sud dalla mia famiglia perché non li metterei a rischio. Confido nel buon senso della gente. volete uscire? Andare nei parchi all'area aperta per il bene di tutti

Seguono le parole di Nek...

Dobbiamo essere responsabili e avere un occhio di riguardo verso noi stessi, verso i nostri cari e verso tutti. Non molliamo e facciamo la nostra parte!

... e quelle di Tiziano Ferro che si lancia in un karaoke:

Presente anche il video appello di Brunori Sas: