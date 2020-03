Ava Max, Kings & Queen: il nuovo singolo esce il 12 marzo 2020

Di Alberto Graziola lunedì 9 marzo 2020

Kings & Queens, Ava Max: lyrics, traduzione e testo del nuovo singolo

Ava Max ha ufficialmente annunciato il titolo del suo nuovo singolo, Kings & Queens, in uscita il 12 marzo 2020.

"“No damsel in distress, don’t need to save me" aveva scritto, via Instagram, recentemente, come anteprima del testo del suo pezzo inedito. Secondo quanto emerso, il brano è prodotto da Cirkut e potrebbe essere un inno femminile, alla girl power, se il testo e la cover ispirata a Game Of Thrones possono essere indicativi.

Qui sotto la cover del brano, chiaro omaggio alla serie tv conclusasi alcuni mesi fa.