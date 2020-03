Raf e Umberto Tozzi, concerti 2020: posticipate le prime date, ecco il nuovo calendario

Di Alberto Graziola lunedì 9 marzo 2020

Raf e Tozzi, concerti 2020: rinviati concerti, ecco le nuove date in calendario.

Tutti i concerti previsti e programmati per questi giorni e nelle prossime settimane, sono stati annullati o rimandati a causa dell'emergenza Coronavirus in Italia. Ad essere stati spostati, nelle date, anche i live di Raf e Umberto Tozzi inizialmente in calendario nel mese di marzo.

Ecco, a seguire, le nuove date annunciate:

09 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

10 aprile – Teatro Rossetti – TRIESTE

14 aprile – Teatro Carlo Felice – GENOVA

15 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

17 aprile – Pala Invent (configurazione teatrale) – JESOLO

18 aprile – Teatro pala Bruel – BASSANO

20 aprile – Teatro Colosseo – TORINO

21 aprile – Teatro Creberg – BERGAMO

29 aprile – Auditorium Parco della Musica – ROMA

2 maggio – Teatro Augusteo – NAPOLI (recupero del 31 marzo)

6 maggio – Teatro Creberg – BERGAMO (recupero del 25 marzo)

10 maggio – Teatro Colosseo – TORINO (recupero 6 aprile)

14 maggio – Teatro Team – BARI (recupero del 2 aprile)

16 maggio - Nuovo teatro Carisport – CESENA (recupero del 7 marzo)

17 maggio – Teatro Verdi – FIRENZE (recupero dell’8 marzo)

20 maggio – Europauditorium – BOLOGNA (recupero del 2 marzo)

21 maggio – Teatro Verdi – MONTECATINI (recupero del 4 aprile)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/

Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it