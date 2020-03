Il fantadisco dei Me contro Te, Luì e Sofi tornano in vetta negli album

Di Alberto Graziola domenica 8 marzo 2020

Il fantadisco dei Me contro Te, Luì e Sofi: canzoni album giallo e viola

E' sempre più evidente il grande successo de "Il fantadisco dei Me contro Te", il disco pubblicato qualche settimana fa da Luì e Sofi. Ma loro, chi sono? Si tratta di una coppia di Youtuber, nati in Sicilia, formata da Luì e Sofì, Sofia Scalia e Luigi Calagna - 22 e 27 anni. Al cinema hanno fatto boom di incassi grazie al loro film d'esordio, Ce contro Te, “La vendetta del Signor S”.

All'interno del disco si trovano otto brani inediti, due di questi presenti proprio nella pellicola appena citata. C'è anche una versione karaoke delle tracce, per i più piccoli. Inoltre, sono due le versioni disponibili del progetto discografico.

La prima edizione “Canta con Luì e Sofì” contiene il concorso “Gratta e canta” con il quale si potrà vincere la partecipazione a un Karaoke che vedrà proprio la presenza dei “Me contro Te”. Nell'altra versione dell'album, Canta e gioca con Luì e Sofì”, ci sono tre ambientazioni e i personaggi delle avventure degli youtuber.

La vendetta del Signor S 2:29

Insieme 2:52

Ye ye ni ni ni ni 2:58

Me con te 2:42

Slime Song 2:39

Il mondo 2:53

Credi in te 2:27

Dolcetto scherzetto 2:11

La vendetta del Signor S (Karaoke) 2:38

Insieme (Karaoke) 2:49

Ye ye ni ni ni ni (Karaoke) 2:58

Me con te (Karaoke) 2:42

Slime Song (Karaoke) 2:39

Il mondo (Karaoke) 2:53

Credi in te (Karaoke) 2:27

Dolcetto scherzetto (Karaoke) 2:31