Post Malone in concerto: i fan preoccupati per il suo comportamento, lui interviene per rassicurarli: "Non faccio uso di droghe!" (video)

Nelle scorse ore, Post Malone si è trovato al centro di dubbi e preoccupazioni da parte dei suoi fan.

Lui stesso ha preso parola per rassicurarli sul fatto che sta bene, dopo che i suoi video hanno mostrato comportamenti "strani" con lui che inciampava, durante il live o alzava gli occhi durante le esibizioni. Sul web sono apparsi i video di questi suoi atteggiamenti finiti nell'occhio del ciclone:

You can’t sit there and tell me that this is normal behaviour from Post, it’s not and the man needs help before something bad happens to him. Whether it’s alcohol or drugs, he’s not using them for fun anymore, he’s abusing them. it’s too much now, people are worried. #postmalone pic.twitter.com/RfYZ6xZy5g