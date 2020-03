Mulan, Christina Aguilera canta una nuova versione di Reflection e l'inedito "Loyal Brave True" (video)

Di Alberto Graziola venerdì 6 marzo 2020

Christina Aguilera aveva inciso "Reflection" per il cartone animato di Mulan del 1998. A fine marzo, nei cinema americani, uscirà il live action e, per l'occasione, ecco il ritorno della cantante per la colonna sonora della pellicola.

Come annunciato dalla stessa Aguilera, nel film ci sarà una versione nuova di "Reflection" e un brano inedito, Loyal Brave True. Possiamo ascoltare il pezzo già dal trailer di "Mulan", che potete recuperare qui sotto. Una ballad che accompagna i primi minuti in anteprima della pellicola.