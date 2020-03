Nitro, Saturno: testo della canzone dall'album GarbAge (audio)

Di Alberto Graziola venerdì 6 marzo 2020

Nitro, album 2020: Saturno, testo della canzone tratta da "GarbAge"

Saturno è un brano di Nitro presente nel nuovo album, GarbAge, prodotto da Strage.

Il pezzo, uscito oggi 6 marzo 202, è stato scritto da Nitro, Davide Petrella & Strage.

Sempre oggi è uscito il nuovo disco, GarbAge, pubblicato a circa due anni di distanza da "No comment".

Per quanto riguarda i featuring, per quest'album, Nitro ha collaborato con Fabri Fibra, Gemitaiz, Tha Supreme, Lazza, Dani Faiv, Giaime, Doll Kill e anche con la cantautrice Joan Thiele, con il cantante italo-mozambicano Victor Kwality, con il rapper inglese Ocean Wisdom e con il gruppo dancehall giamaicano Ward 21.

In apertura post l'audio, a seguire il testo della canzone.

Nitro, Saturno, Testo

[Strofa 1]

Non mi dire come fare per sbagliare

Dammi una ragione che possa salvare me (Eh)

E migliorare fino a non contare più le miglia orarie con te (Ok)

Sono solo in quest'hotel che faccio a botte con l'insonnia

Vivo senza la notte come a Midsommar

Parlo col demonio in minigonna

Che traccia il mio psicodramma in un diagramma a torta

Con la coscienza più sporca di chi disinforma

Okay, sono solo le sei, io non so più chi sono

Ma sono dove vorrei

Odio il silenzio che si fa assordante se non ci sei

Ho quell'instante in replay di te che mi aspetti al gate

Sai che non so fare come gli uomini veri

Che anche se piangono, rimangono seri

Ti regalo la luna, basta che adesso mi segui

Che ho ancora un paio di emisferi da vedere con te

[Bridge2]

Pensavo che un po' ci resto male

Per certe cose che non avrei mai fatto

Scusami se ero fuori di me

Un buco nero che mangiava il tuo spazio

[Ritornello3]

Sai che su Saturno piovono diamanti

Piovono diamanti

Ma noi non sappiamo arrivarci

E ditelo prima, si arriva nudi alla cima

Il paradiso accetta solo i contanti

Sai che su Saturno piovono diamanti

Piovono diamanti (Uoh)

Ma noi non possiamo arrivarci

È un po' come dire che quando arrivi alla fine

Il paradiso accetta solo contanti

[Strofa 2]

(Ehi) Vengo da dove non sfondi se non c'hai un botto di skills

Fra', non ti vedo da troppo, dai che ti offro uno spritz (Please)

Come va? A Milano che si fa?

Tu mi ricordi me alla tua età

Volevo solo la mia chance per piacermi

In tram coi quaderni

Vans con gli shorts, però baggy

C'era solo All Music, non ci sognavamo Netflix

Entravamo svelti senza pass ai concerti

Ci siamo fatti grandi, infine ognuno ha i suoi progetti

I sogni non sono mai come li proietti

E se ci rifletti, siamo i riflessi esatti dei nostri tempi

Assuefatti e distratti per dimostrarci contenti

Oh, Dio, ma mi senti?

Mi perdo ancora in chiacchiere

Ora che sono l'uomo da abbattere

Il volto tra maschere

Sappiamo che non c'è scuola per questo tipo di diploma

Ne capisci il senso ai titoli di coda

[Bridge2]

Pensavo che un po' ci resto male

Per certe cose che non avrei mai fatto

Scusami se ero fuori di me

Un buco nero che mangiava il tuo spazio

[Ritornello3]

Sai che su Saturno piovono diamanti

Piovono diamanti

Ma noi non sappiamo arrivarci

E ditelo prima, se arriva nudi alla cima

Il paradiso accetta solo i contanti

Sai che su Saturno piovono diamanti

Piovono diamanti

Ma noi non possiamo arrivarci

È un po' come dire che quando arrivi alla fine

Il paradiso accetta solo contanti