Amici 19, anticipazioni oggi puntata 6 marzo 2020 (video)

Di Ivan Buratti venerdì 6 marzo 2020

Amici 19 è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Su Real Time, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 13:50, va in onda il daytime di Amici 19. Su Canale 5, alle 16.20 circa, viene trasmesso un appuntamento con i momenti migliori del daytime e qualche filmato inedito. La striscia pomeridiana su Real Time è condotta dalla coppia di ballerini professionisti Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.



Nel daytime di oggi di Amici 19 prosegue il racconto delle prove e delle ore di lezione precedenti alla seconda puntata della fase serale del talent show, in onda su Canale 5 stasera, in prima serata. Potrebbero essere svelati nuovi retroscena sugli ospiti e sulle esibizioni dell'appuntamento di stasera, inedito nella storia della trasmissione: infatti, la puntata andrà in onda senza pubblico per via delle ordinanze ministeriali in materia di eventi per via dell'emergenza Coronavirus. L'assenza degli spettatori in sala, inoltre, avrà qualche impatto sulla resa dei talent sul palco? Lo scopriremo presto!



