Amici serale 2020: seconda puntata in diretta il 6 marzo, anticipazioni e ospiti

Di Alberto Graziola venerdì 6 marzo 2020

Amici 19, la seconda puntata del serale in diretta, streaming: ospiti, eliminato e anticipazioni

Amici 19 torna questa sera, in diretta su Canale 5, con la seconda puntata del serale. A condurre, come sempre, Maria De Filippi. Stasera, a seguito delle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ci sarà il pubblico in studio a seguire il programma. Ospiti della puntata saranno Mahmood e Fabrizio Moro. Insieme ad Al Bano e Loredana Bertè (già presenze fisse nel cast) i ragazzi dovranno duettare e convincere pubblico a casa, giudici, professori e Var a meritarsi il posto per la terza puntata del talent show.

Gli allievi, che gareggeranno tutti contro tutti, sono i cantanti Francesco Bertoli, Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, Martina Beltrami e Nyv e i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Talisa Ravagnani e Valentin Alexandru Dumitru.

I giurati saranno Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, con la partecipazione di Tommaso Paradiso.

Il serale di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv e DPlay.