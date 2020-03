Mahmood: Rapide, Soldi e Barrio, i suoi più recenti successi (il cantante ospite ad Amici)

Di Alberto Graziola venerdì 6 marzo 2020

Mahmood sarà ospite ad Amici 19 nella seconda puntata del serale, in onda venerdì 6 marzo 2020. Il cantautore duetterà con Gaia, in diretta, da Roma.

Il successo e la fama internazionale di Mahmood è arrivata soprattutto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Dopo aver trionfato nella categoria delle Nuove Proposte, ha superato tutti i Big, riuscendo a classificarsi primo nella serata finale. Inoltre, ha ottenuto un grande riscontro anche all'estero, con il brano, rappresentando l'Italia all'Eurovision Song Contest 2019.

In seguito, il cantante ha rilasciato altri due singoli: Barrio, uscito nell'estate 2019, e la recente ballad "Rapide" in grado di arrivare ai primi posti della classifica Fimi dei singoli più venduti in Italia.