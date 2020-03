Fabrizio Moro, canzoni, Sanremo e Instagram

Di Alberto Graziola venerdì 6 marzo 2020

Fabrizio Moro, canzoni, Sanremo e Instagram: tutte le notizie, album e canzoni

Fabrizio Moro sarà ospite della seconda puntata del serale di Amici 19. Il cantautore duetterà con Jacopo, allievo della scuola che è riuscito a superare il primo step del talent show. In attesa di vedere la loro esibizione, ecco qualche informazione sull'artista romano.

Partecipa nel 2000, per la prima volta, al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani, con il brano "Un giorno senza fine" inserito poi nel disco di debutto omonimo che riporta il suo nome. Cinque anni dopo esce il suo secondo lavoro, "Ognuno ha quel che si merita". Il successo e la fama arriva nel 2007, due anni dopo, grazie alla canzone "Pensa". A questo progetto musicale seguono "Domani" (2008), "Barabba" (2009), "Ancora Barabba" (2010), "L'inizio" (2013), "Via delle Girandole 10" (2015), "Pace" (2017) e "Figli di nessuno" (2019).

Nel 2015 Fabrizio Moro ha partecipato come professore alla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. L'anno seguente partecipa come autore al 66º Festival di Sanremo, scrivendo la canzone "Finalmente piove" per Valerio Scanu.

Sono due le raccolte nella sua carriera: nel 2016 con "Il meglio di Fabrizio Moro - Grandi successi" e nel 2018 con "Parole rumori e anni".

Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo 2018 con "Non mi avete fatto niente" insieme ad Ermal Meta. Il pezzp è stato inserito nella prima parte della raccolta Parole rumori e anni, uscita il 9 febbraio 2018.

Il suo profilo Instagram ufficiale è FabrizioMoroPage