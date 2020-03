Black Swan, Bts, lyrics, traduzione e video

Di Alberto Graziola giovedì 5 marzo 2020

Black Swan, Bts: traduzione, lyrics, testo e significato della canzone

Black Swan è il nuovo singolo dei BTS tratto dall'album "Map of the soul: 7".

Su una strumentale delicata, la traccia R&B ricorda il dolore dell'allontanarsi dalle proprie passioni, in questo caso ballare. Un cigno nero è un evento che accade inaspettatamente e che ha un impatto estremo. La traccia sembra anche fare riferimento al film Black Swan del 2010 incentrato su una ballerina alle prese con la propria sanità mentale come protagonista nella produzione di Swan Lake.

L'uscita della canzone è stata accompagnata da un film d'arte eseguito dalla MN Dance Company, che presenta un riarrangiamento orchestrale della canzone.

I BTS si tuffano in profondità nel loro io interiore come artisti e affrontano le ombre che un tempo avevano nascosto. La canzone dà voce alle loro paure che un giorno la musica non sarà più in grado di spostarle o toccarle. Nel momento in cui si trovano faccia a faccia con il "Cigno nero" dentro di loro, tuttavia, sono colpiti da una paradossale realizzazione che la musica è tutto ciò che hanno. È una confessione di un artista che ha veramente imparato cosa significa la musica per lui.

BTS, Black Swan, Lyrics

[Intro: Jungkook]

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What's my thang

What's my thang tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Suga]

Ayy

The heart no longer races

When hearing the music play

Tryna' pull up

Seems like time has stopped

Oh that would be my first death

I been always afraid of

[Verse 2: RM]

If this can no longer resonate

No longer make my heart vibrate

Then like this may be how

I die my first death

But what if that moment's right now

Right now

[Pre-Chorus: V, Jimin]

Heartbeat racing in my ears

Bump, bump, bump

Eyes wide open into my forest

Jump, jump, jump

No song affects me anymore

Crying out a silent cry

[Chorus: Jungkook, Jimin, V, Jin]

Ocean with all light silenced shut yeah, yeah, yeah

My wandering feet held in a rut yeah, yeah, yeah

Every noise and sound's been cut yeah, yeah, yeah

Killin' me now, killin' me now

Do you hear me yeah

Sinking slowly like in a trance nah, nah, nah

Struggle but it's all ocean floor nah, nah

Every moment becomes eternity yeah, yeah, yeah

Film it now, film it now

Do you hear me yeah

[Bridge: Jimin, V]

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What's my thang

What's my thang tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

[Verse 3: J-Hope]

Deeper

Yeah I think I'm goin' deeper

I keep losing focus

No, just let go of me

Let my own feet carry me

I'll go in myself

In the deepest depths

I saw myself

[Verse 4: Suga]

Slowly, I open my eyes

I'm in my workroom, it's my studio

The waves go darkly by in a throe

But I'll never get dragged away again

Inside

I saw myself, myself

[Pre-Chorus: Jungkook, Jin]

Heartbeat racing in my ears

Bump, bump, bump

Eyes wide open into my forest

Jump, jump, jump

Nothing can devour me

I shout out with ferocity

[Chorus: Jimin, V, Jin, Jungkook]

Ocean with all light silenced shut yeah, yeah, yeah

My wandering feet held in a rut yeah, yeah, yeah

Every noise and sound's been cut yeah, yeah, yeah

Killin' me now, killin' me now

Do you hear me yeah

Sinking slowly like in a trance nah, nah, nah

Struggle but it's all ocean floor nah, nah

Every moment becomes eternity yeah, yeah, yeah

Film it now, film it now

Do you hear me yeah

[Outro: Jin, Jimin]

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What's my thang

What's my thang tell me now

Tell me now

Yeah, yeah, yeah, yeah

BTS, Black Swan, Traduzione

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Qual è la mia cosa

Cosa mi dice ora la mia cosa

Dimmi adesso

Sì, sì, sì, sì

ayy

Il cuore non batte più

Quando ascolti la musica

Sto provando a tirarmi su

Sembra che il tempo si sia fermato

Oh quella sarebbe la mia prima morte

Ho sempre avuto paura

Se questo non può più risuonare

Non mi fa più vibrare il cuore

Quindi come questo potrebbe essere come

Muoio alla mia prima morte

E se quel momento fosse proprio adesso

Proprio adesso

Il battito del cuore mi correva nelle orecchie

Bump, bump, bump

Occhi spalancati nella mia foresta

Salta, salta, salta

Nessuna canzone mi riguarda più

Gridando un pianto silenzioso

Un oceano con tutta la luce chiusa silenziosamente sì, sì, sì

I miei piedi erranti si tenevano in una carreggiata sì, sì, sì

Ogni rumore e suono sono stati tagliati sì, sì, sì

Uccidimi ora, uccidimi ora

Mi senti sì?

Affondando lentamente come in trance nah, nah, nah

Lotto ma è tutto fondale oceanico nah, nah

Ogni momento diventa eternità sì, sì, sì

Filmalo ora, filmalo adesso

Mi senti sì?

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Qual è la mia cosa

Cosa mi dice ora la mia cosa

Dimmi adesso

Sì, sì, sì, sì

Più profondo

Sì, penso di andare più in profondità

Continuo a perdere la concentrazione

No, lasciami andare e basta

Lasciami trasportare dai miei piedi

Entrerò in me stesso

Nelle profondità più profonde

Mi sono visto

Lentamente, apro gli occhi

Sono nel mio laboratorio, è il mio studio

Le onde scorrono cupamente in un balzo

Ma non mi trascinerò mai più via

Dentro

Mi sono visto da solo

Il battito del cuore mi correva nelle orecchie

Bump, bump, bump

Occhi spalancati nella mia foresta

Salta, salta, salta

Niente può divorarmi

Grido con ferocia

Un oceano con tutta la luce chiusa silenziosamente sì, sì, sì

I miei piedi erranti si tenevano in una carreggiata sì, sì, sì

Ogni rumore e suono sono stati tagliati sì, sì, sì

Uccidimi ora, uccidimi ora

Mi senti sì?

Affondando lentamente come in trance nah, nah, nah

Lotto ma è tutto fondale oceanico nah, nah

Ogni momento diventa eternità sì, sì, sì

Filmalo ora, filmalo adesso

Mi senti sì?

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Fai il tuo

Fai il tuo con me adesso

Qual è la mia cosa

Cosa mi dice ora la mia cosa

Dimmi adesso

Sì, sì, sì, sì