Never Worn White, traduzione lyrics: Katy Perry incinta, l'annuncio nel video della canzone

Di Alberto Graziola giovedì 5 marzo 2020

Katy Perry è incinta di Orlando Bloom: l'annuncio nel video di Never Worn White (traduzione, lyrics)

La prima uscita di Katy Perry del 2020, "Never Worn White", è una ballad che parla di matrimonio, un pezzo in cui lei piange sul voler avere una relazione duratura con il proprio amato.

Il 2 marzo scorso, la Perry ha annunciato l'uscita con un tweet: "Aspetta, ci vediamo mercoledì sera intendo 🤤", alludendo alla data di uscita della canzone, mercoledì 4 marzo alle 21:00 PDT. La canzone è stata successivamente svelata da Katy tramite i social media il giorno prima del suo rilascio.

La traccia è il quarto singolo buzz della cantautrice americana Katy Perry dopo la pubblicazione del suo quarto album in studio, Witness. È stato preceduto dal brano estivo "Harleys In Hawaii".

Proprio con il video ufficiale che accompagna la canzone, Katy Perry ha annunciato di essere incinta del compagno Orlando Bloom. Potete recuperare la clip in apertura post. A seguire, invece, testo e traduzione del pezzo.

Katy Perry, Never Worn White, Lyrics

[Verse 1]

You love the Hell out of me

And Heaven's where we could be

I've stood on the edge of love

But never took the leap

And you took my armor off

And did it delicately

And I let my guard down

To show you what's underneath

[Pre-Chorus1]

Thank God that you were man enough to come

Answer my mamma's prayers

You asked the question, I said, "Yes"

But I'm scared

[Chorus2]

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

I do

[Verse 2]

See us in sixty years with a full family tree (I do)

Give my blood, sweat, and tears to reach our destiny (I do)

'Cause love is a minefield, let's take this war, baby (I do)

'Cause at the end of it all, I choose you and you choose me (I do)

[Pre-Chorus1]

Thank God I was woman enough to come

Answer your father's prayers

You asked the question

I could tell you were scared

[Chorus2]

'Cause I've never worn white

But I wanna get it right

Yeah, I really wanna try with you

No, I've never worn white

But I'm standin' here tonight

'Cause I really wanna say "I do"

[Bridge5]

Now let's dance with each other (Dance with each other)

Mixin' all of our colors

It's so easy to surrender

When you finally find forever

[Chorus2]

No, I've never worn white, no

But I really wanna try with you

Yeah, I've never worn white

But I wanna get it right

'Cause you really wanna say "I do"

'Cause I do

[Outro7]

Oh, I do, yeah, yeah

I do

Katy Perry, Never Worn White, Traduzione

Ami l'inferno fuori da me

E il paradiso è dove potremmo essere

Sono rimasto sull'orlo dell'amore

Ma non ho mai fatto il salto

E mi hai tolto l'armatura

E lo hai fatto delicatamente

E ho abbassato la guardia

Per mostrarti cosa c'è sotto

Grazie a Dio che eri abbastanza uomo da venire

A rispondere alle preghiere di mia mamma

Hai fatto la domanda, ho detto "Sì"

Ma ho paura

Perché non ho mai indossato l'abito bianco

Ma voglio farlo nel modo giusto

Sì, voglio davvero provarci con te

No, non ho mai indossato bianco

Ma sto qui stasera

Perché voglio davvero dire "Lo faccio"

lo voglio

Ci vediamo tra sessant'anni con un albero genealogico completo (lo voglio)

Do il mio sangue, sudore e lacrime per raggiungere il nostro destino (lo voglio)

Perché l'amore è un campo minato, facciamo questa guerra, baby (lo voglio)

Perché alla fine di tutto, io scelgo te e tu scegli me (lo voglio)

Grazie a Dio sono state donna abbastanza per venire

A rispondere alle preghiere di tuo padre

Hai fatto la domanda

Potrei dirti che eri spaventato

Perché non ho mai indossato l'abito bianco

Ma voglio farlo nel modo giusto

Sì, voglio davvero provarci con te

No, non ho mai indossato bianco

Ma sto qui stasera

Perché voglio davvero dire "Lo faccio"

lo voglio

Ora danziamo tra loro (Danziamo tra di noi)

Mescolando tutti i nostri colori

È così facile arrendersi

Quando finalmente lo troverai per sempre

Perché non ho mai indossato l'abito bianco

Ma voglio farlo nel modo giusto

Sì, voglio davvero provarci con te

No, non ho mai indossato bianco

Ma sto qui stasera

Perché voglio davvero dire "Lo faccio"

lo voglio

Oh, sì, sì, sì

lo voglio