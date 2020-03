Stupid Love, Lady Gaga: previsioni di vendite e classifiche

Di Alberto Graziola mercoledì 4 marzo 2020

Stupid love di Lady Gaga: come debutterà nelle classifiche il nuovo singolo? Ecco le previsioni di vendite

Venerdì scorso è uscito l'attesissimo (e leakkato...) nuovo singolo di Lady Gaga, Stupid Love

. Il brano è stato accompagnato dal coloratissimo video ufficiale. Ma come si sta comportando, il singolo, in questi giorni, in base alle vendite?

In Inghilterra la canzone, pochi giorni fa, era al secondo posto della classifica dei singoli più venduti, dietro Blinding Lights di The Weeknd. A distanziarli, pochissime copie, 1200 circa. E' da capire se in queste ore ci sarà un acquisto ulteriore (o streaming) della canzone.

E in America? La canzone, in base ai dati emersi poche ore fa, ha venduto oltre 100.000 copie.

.@ladygaga's "Stupid Love" has now sold over 100,000 units in the US. — chart data (@chartdata) March 4, 2020

Su YouTUbe, il video, invece, ha superato i 26 milioni di visualizzazioni.