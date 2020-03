Ghost, Papa Emerito IV presentato in concerto a Città del Messico (video)

Durante il concerto finale per la promozione dell'album "Prequelle" dei Ghost, ieri sera, a Città del Messico, la band ha presentato il nuovo personaggio che sarà in testa all'atto nella prossima fase della band: Papa Emeritus IV.

Nell'assolo di sassofono nella canzone "Miasma", Papa Nihil - un antenato di tutti gli altri Papa - è crollato a terra e un gruppo numeroso di suore si sono raccolte attorno al cardinale Copia e lo hanno conferito del titolo di nuovo Papa.

Al termine del live, i Ghost ha condiviso alcune foto sul profilo Instagram ufficiale con il seguente messaggio:

"Grazie Città del Messico per la tua ospitalità e cordialità. Non avremmo potuto scegliere un posto migliore per assistere all'unzione del cardinale Copia a Papa Emerito IV. Papa e i ghoul sono incredibilmente grati per tutti i vostri meravigliosi doni. Non vedo l'ora di vedervi tutti nel 2021. #papaemeritusiv #namelessghouls #namelessghoulettes "