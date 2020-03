Amici 19, Nicolai e Javier non si presentano a lezione: i due ballerini a rischio eliminazione

Di Fabio Morasca mercoledì 4 marzo 2020

Un insegnante di danza vuole prendere un provvedimento disciplinare nei riguardi di Nicolai e Javier.

Nel daytime di oggi di Amici 19, abbiamo visto Javier e Nicolai disertare la lezione alla sbarra quotidiana che dà il via a tutte le lezioni e prove successive.

I due ballerini, però, hanno ignorato le ripetute telefonate della produzione, restando a dormire nei loro letti.

La lezione, quindi, è iniziata in assenza dei due ballerini che, successivamente, sono stati svegliati di persona, da alcuni addetti della produzione recatisi nella casetta.

Il comportamento non è piaciuto ad uno degli insegnanti, di cui il nome non è stato svelato (ma è facile prevedere che si tratti di Alessandra Celentano), che non ha escluso un provvedimento disciplinare estremo ossia l'eliminazione del talent show.

Javier, parlando con Talisa, ha tentato di discolparsi, dichiarando di non aver mai saltato una lezione, in alcuni casi anche avvertendo dolori fisici, al contrario di Nicolai che, invece, durante la prima settimana di preparazione al serale, ha fatto un po' quello che voleva.

Durante il resto del daytime, invece, Giulia ha provato Piazza Grande e Insieme a te non ci sto più. Subito dopo, però, la cantante si è lasciata andare ad un momento di malinconia in casetta. Giulia, infatti, avverte la mancanza di Francesco: "Mi sento sola: avrei bisogna di una voce amica. E' difficile consolarmi da sola".

La dottoressa Samantha Stabile, invece, è stata chiamata dalla produzione di Amici per informare i ragazzi riguardo l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus e le regole da seguire.

Jacopo, invece, ha provato Questo piccolo grande amore e Mondiale di Emma.

Talisa, invece, ha avuto un momento di sconforto a causa del suo infortunio: "E' troppo difficile stare qui". La ballerina ha comunque reagito, presentandosi alle prove.

Nyv, invece, ha provato Before you go di Lewis Capaldi.

I tre ballerini, Nicolai, Javier e Valentin, hanno anche ricevuto un compito direttamente da Vanessa Incontrada: mostrare la loro parte più "latina" e più "guerriera". I tre ballerini prepareranno la stessa coreografia.

Gaia, invece, ha cominciato a lavorare sul brano assegnatole da Loredana Bertè ma la cantante è entrata nella scuola in lacrime. Gaia è convinta di non poter mettere del suo nella canzone che le è stata assegnata, Ragazzo mio di Luigi Tenco.