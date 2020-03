Gigliola Cinquetti ospite alla finale dell'Eurovision Song Contest 2020 (se si farà)

Di Giulio Pasqui martedì 3 marzo 2020

L'interprete sarà tra gli ospiti della manifestazione il 16 maggio.

Sono passati 56 anni da quando Gigliola Cinquetti calcò il palco dell'Eurovision Song Contest. All'epoca si chiamava Eurofestival e l'allora 16enne Cinquetti vinse l'edizione di Copenaghen, quella del 1964, con il brano Non ho l'età. Così l'interprete veronese fu la prima rappresentante italiana a portare l'Italia sul gradino più alto del podio della manifestazione.

Il prossimo 16 maggio, come svela Tv Sorrisi e Canzoni, tornerà sul luogo del delitto. Gigiola Cinquetti infatti sarà tra gli ospiti della finalissima della 65esima edizione in programma a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Sempre se si farà. Infatti nelle ultime ore si è diffusa l'ipotesi di annullamento (o rinvio) della manifestazione a causa della diffusione del Coronavirus. Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell'organizzazione.