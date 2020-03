Lady Gaga, Chromatica: il nuovo album esce il 10 aprile 2020, ci saranno 16 canzoni

Di Alberto Graziola lunedì 2 marzo 2020

Chromatica è il titolo del nuovo album di Lady Gaga.

E' arrivato attraverso il suo profilo social Instagram l'annuncio ufficiale da parte della cantante. Ma, insieme al nome del disco, è stata svelata anche la data di rilascio: il 10 aprile 2020. E' già possibile fare il pre-order dell'album.

Cliccando sul pre-order è possibile anche scoprire che le canzoni inedite saranno complessivamente 16 e che Stupid Love è la quarta traccia del disco.

Il sesto progetto in studio della popstar esce a distanza di quasi 4 anni dal precedente album, Joanne, pubblicato il 21 ottobre 2016.

Tra i due lavori, non possiamo non ricordare il grande successo planetario ottenuto dalla colonna sonora e dagli incassi del film "A star is born" che vedeva proprio Lady Gaga protagonista accanto a Bradley Cooper. Grazie al pezzo inserito nella soundtrack, Shallow, l'artista ha vinto anche un Oscar come Miglior Canzone Originale.