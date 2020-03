Amici 19, puntata 2 marzo 2020: cosa è successo

Di Alberto Graziola lunedì 2 marzo 2020

Amici 19, anticipazioni puntata 2 marzo 2020: daytime, cosa è successo

La puntata si apre con l'arrivo dei giudici pronti per la diretta del primo serale di venerdì 28 febbraio. "Auguro a questi ragazzi di essere umili e consapevoli di essere entrati in questa grande scuola" commenta Loredana Bertè.

Poi si passa al pensiero dei ragazzi prima della diretta. Valentin: "Tutto andrà come deve andare". E vengono mostrate alcune clip con le esibizioni della prima puntata. "Ero freddo e non mi sono sentito al cento per cento" confessa il ballerino.

Giulia non si aspettava tutto questo: "L'ho sempre visto dalla tv, tifato per qualcuno... e poi ho concretizzato che quest'anno sono io. In queste ore prima del serale le emozioni sono troppe...". Poi le prove con Ghali. Dopo la performance, il commento a caldo: "Mi sono divertita tantissimo".

Javier si sentiva carico prima di esibirsi sotto le note di Madonna. Francesco, secondo eliminato, "la vive bene, è lo spettacolo per cui abbiamo lottato fino ad ora. Poco prima di entrare avrò il nulla in testa, poi tanta adrenalina". Duetta con Ermal Meta nel duetto "Piccola anima" (e assistiamo anche alle prove)

"E' stato bellissimo, confido nelle belle emozioni che ho provato". Ma secondo la Bertè è stato scolastico e piatto.

Talisa agitata prima dell'inizio della puntata: "Sento il cuore che sta correndo... e stiamo solo parlandone!".

Emma ha duettato con Gaia: "Queste ragazze sono in gambissima... Io quando torno a casa sono sempre tranquilla" dichiara. Cantano "Stupida allegria" nel serale di Amici 19 dopo le prove insieme e la grande sintonia immediata.

Jacopo ha duettato con Alessandra Amoroso in "Immobile". "Forse ho un po' d'ansia, non vedo l'ora di salire sul palco" ammette il ragazzo prima di esibirsi. "Immagino un'esplosione di colori".

Martina - anche lei eliminata alla prima puntata - ammette di provare adrenalina ma anche pronta a qualsiasi risultato: "Ci vediamo alla seconda puntata... sicuro... anzi so già che questa frase mi porterà sfortuna". E in effetti... Ha duettato con J-Ax. Molto critico il commento di Loredana Berté che ha sottolineato il fatto che Martina abbia stonato durante l'esibizione.

Nicolai, invece, è stato tranquillo e sicuro prima dell'esibizione: "Non esco, ho qualcosa di speciale e unico".

Mix di emozioni, invece, per Nyv prima della diretta di venerdì.

Martina e Francesco sono i primi due eliminati. "Amici mi ha aiutata molto come persone e come artista, mi ha dato delle ali giganti, ti regala veramente un'altra vita, è spaziale" le prime dichiarazioni della ragazza.

Amici 19, anticipazioni puntata 2 marzo 2020

Amici 19 è ufficialmente iniziato venerdì 28 febbraio 2020 e ha visto l'eliminazione di Martina e Francesco. Due cantanti hanno dovuto abbandonare il talent show nella prima puntata in diretta. Giudici sono stati, oltre ai professori chiamati ad esprimere le loro preferenze, anche Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Tommaso Paradiso è stato, invece, commentatore a bordo campo.

Nella puntata di oggi, su Real Time, assisteremo alla reazione dei ragazzi ancora in gara e sul profilo Instagram del programma, ci sono anche i commenti dei giudici in riferimento agli allievi ancora in gara. Se Vanessa Incontrada è molto colpita dal talento di Valentin e si propone per un ballo (durante o dopo il programma), più critica il commento di Loredana Bertè nei confronti di Gaia: secondo la cantante, non è ancora emersa la sua personalità e indossa una maschera che impedisce di arrivare fino in fondo.

Il daytime di Amici va in onda tutti i giorni su Real Time alle 13.50 circa e intorno alle 16.20 su Canale 5.