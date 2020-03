Chi è Anna, la rapper 16enne che ha conquistato tutti con Bando?

Di Giulio Pasqui lunedì 2 marzo 2020

Anna (Pepe) è la rapper del momento. Bando, il suo ultimo singolo, ha scalato le classifiche. Ecco chi è lei.

"Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster": ormai sono tutti pazzi di Anna. Chi? Dai, la voce di uno dei singoli più ascoltati su Spotify e più performati su TikTok del momento: Bando. Lei è un vero e proprio fenomeno del rap (e la sua canzone ti entra dentro senza uscirne più). Classe 2003, è la più giovane artista italiana ad aver raggiunto nel minor tempo la top ten di Spotify, la top ten di Apple Music, la prima posizione su Spotify Viral Italia e la quinta su Spotify Viral Global. Mica noccioline.

Ma chi è Anna e cosa c'è da sapere su di lei? Al secolo Anna Pepe, lei viene da La Spezia e studia presso l'istituto statale Einaudi della sua città. A gennaio è entrata nelle grazie di Dj Albertino, che l'ha conosciuta negli studi di Radio m2O. Ma la sua carriera nel mondo della musica è iniziata nel 2018, quando lei aveva soltanto 15 anni, con la pubblicazione di un freestyle su Instagram. 24/7 e Holidays sono stati i suoi primi singoli, seguiti da Baby e Bando appunto. A inizio 2020 ha messo la sua firma su un contratto con la Universal Music. "Grazie a chi ha sempre creduto in me, nuova merda fuori presto", ha scritto un mesetto fa. Ora che è entrata nel mondo dei grandi, non scherza più. Ne sentiremo parlare.