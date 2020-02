Reunion Oasis, Liam Gallagher: "Accadrà molto presto perché Noel è avido e ama i soldi"

Di Alberto Graziola venerdì 28 febbraio 2020

Reunion Oasis, Liam Gallagher: le dichiarazioni del cantante

"Succederà, credimi - accadrà molto presto perché Noel è avido e ama i soldi e sa che deve succedere presto o non accadrà più"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Liam Gallagher al sito NME. Secondo il cantante Liam attribuisce l'urgenza a un'offerta di 100 milioni di sterline che la band ha ricevuto all'inizio di questo mese per tornare insieme.

Noel si era afferrato a negare ogni conoscenza di questa offerta, indicandola come una trovata pubblicitaria da parte del fratello minore.

Secondo Liam Gallagher l'offerta sarebbe per un tour piuttosto che per produrre nuova musica ma ammette che non sarebbe contrario a fare un altro disco degli Oasis fintanto che non suonerà niente come l'attuale band di Noel, High Flying Birds.