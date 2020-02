Album più venduti in Italia, Ghali primo, 5 album dei cantanti di Sanremo 2020 nella top ten

Di Alberto Graziola venerdì 28 febbraio 2020

Album più venduti in Italia, benissimo Ghali, ecco quanto stanno vendendo i cantanti di Sanremo 2020

Dopo il boom nei singoli, Ghali conquista anche la classifica dei dischi più venduti in Italia con DNA. Scendono alla 2 i Me contro Te con il loro "Fantadisco dei me contro te", al numero uno la scorsa settimana. Al terzo posto debuttano i Bts con "Map of the soul: 7" a conferma del grande successo anche in Italia della band sudcoreana.

Poi ecco arrivare i cantanti reduci di Sanremo 2020: "Pugili fragili" di Piero Pelù fa il suo esordio alla 4 mentre alla 5 troviamo Elettra Lamborghini con "Twerking Queen, El resto es nada" (dalla 3). Ozzy Osbourne debutta alla 6 con Ordinay Man e alla 7 ecco i Pinguini Classici Nucleari con la loro riedizione di "Fuori dall'hype".

Gabbani scende dalla 2 alla 8 con Viceversa e Diodato arriva alla 9 con Che vita meravigliosa. Dalla 5 alla 12 la compilation di Sanremo 2020, alla 15 This is Elodie di Elodie. Dalla 14 alla 24 ecco Levante con Magmamemoria MMXX.

Marco Masini scivola dalla 13 alla 28 con Masini +1, 30th Anniversary. Cala Nigio di Enrico Nigiotti dalla 23 alla 49. Anastasio scende dalla 17 alla 51 con Atto Zero. Calo anche per Bugo (dalla 38 alla 73).

Dalla 25 alla 79 Alberto Urso con "Il sole ad est (Sanremo edition)". Debuttano alla 80 Al Bano e Romina con il loro nuovo album, Raccogli l'attimo.

Calo per Giordana Angi dalla dalla 61 alla 91 con "Voglio essere tua - Sanremo edition".