Singoli più venduti in Italia, boom di Ghali, resistono Diodato, Pinguini Tattici Nucleari e Gabbani da Sanremo 2020

Di Alberto Graziola venerdì 28 febbraio 2020

Ghali e i cantanti di Sanremo 2020: sono loro i protagonisti principali dei singoli più venduti in Italia aggiornati al 27 febbraio

Ghali ha scalzato tutti, questa settimana, nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Prime due posizioni occupate da lui. In vetta con Good Times (presentata per la prima volta a Sanremo 2020) e al secondo posto con Boogieman feat. Salmo. Resiste il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, al terzo posto con Fai rumore.

Quarto gradino per Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari e quinto posto per Viceversa di Francesco Gabbani. Sesto posto ancora per Ghali con Marymango feat Tha Supreme, sempre tratto dal nuovo disco, DNA. Tiene anche Elettra Lamborghini con Musica (E il resto scompare) dalla 5 alla 7.

Scende dalla 4 alla 9 Me ne frego di Achille Lauro. Fasma si trova alla 11 con Per sentirmi bene. Alla 13, invece, troviamo Elodie con Andromeda. Sedicesimo gradino per Tikibombom di Levante.

Per imbattersi in canzoni di Sanremo dobbiamo scendere alla 39 con Sincero di Bugo feat. Morgan. Calano alla 42 (dalla 18) Le Vibrazioni con "Dov'è". Alla 66 ecco Gigante di Piero Pelù, tallonato da Leo Gassmann alla 67 con "Vai bene così".