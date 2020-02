Brunori Sas, Un errore di distrazione è il singolo inedito (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 28 febbraio 2020

Il singolo inedito di Brunori Sas.

Da venerdì 28 febbraio, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, è disponibile un singolo inedito di Brunori Sas intitolato Un errore di distrazione, contenuto nella colonna sonora del film L’ospite, diretto da Duccio Chiarini, e recentemente candidato ai David di Donatello 2020 nella categoria Miglior Canzone Originale.

La nomination ai David di Donatello arriva dopo il successo di Cip!, album di Brunori Sas uscito lo scorso gennaio e rimasto alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia per due settimane di fila.

L'inedito Un errore di distrazione, come recita il comunicato ufficiale, "descrive la fine di un amore in modo delicato, sussurrato, rendendo gentile un momento di passaggio che, nella realtà della vita di ognuno, è, in effetti, devastante".

A partire dal prossimo 21 marzo, Brunori Sas si esibirà sui palchi dei più importanti palazzetti di tutta Italia per un tour che sarà composto da 10 date.

Di seguito, trovate il testo di Un errore di distrazione; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare il brano.

Brunori Sas - Un errore di distrazione: il testo

Un giorno capirai

che non c’era niente da cambiare

non c’era niente da rifare

bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose

che ogni cosa, si aggiustasse da sé.

Quel giorno capirai

che la passione ha una scadenza

che è soltanto una scemenza

cercare il cielo in una stanza

ma ti piacciono le favole, lo so

è più forte di te.

E dei tuoi alibi di ferro

arrugginiti dalle lacrime

di questo stronzo innamorato di te

che ha scritto pure una canzone

forse nutrendo l'illusione

che nei tuoi occhi ci sia quello che non c’è.

Ma è solo un attimo

come dire

un errore di distrazione di questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo, lo giuro

una lieve indecisione di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai contento di niente

mai contento di.

E un giorno, già lo so

ci incontreremo in un locale

oppure al centro commerciale

con le verdure da pesare

e ci diremo come stai, da quanto tempo sei sposata oppure no

e allora, già lo so

avremo voglia di scappare

di spogliarci a far l’amore

in quella strada lungo il mare

e la paura di esser visti mi eccita, lo sai

è più forte di me.

E dei miei sogni di cartone

bruciati al bar della stazione

fra un cappuccino e una tazzina di caffè

fissando un treno regionale

come se fosse un’astronave

che fra un minuto ti porta via da me.

Ma è solo un attimo

come dire

un errore di distrazione di questo cuore sempre attento

a non fare un passo falso

a non esser mai convinto di niente

è solo un attimo, lo giuro

una lieve indecisione di questo cuore di buffone

servo di un solo padrone

un padrone mai contento di niente

mai contento di.

E' solo un attimo

una lieve indecisione

un errore di distrazione

un errore di distrazione

un errore di distrazione

un errore di distrazione

un errore di distrazione

un errore di distrazione.