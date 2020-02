Tommaso Paradiso: "I TheGiornalisti? Ci siamo chiariti, ora ci sentiamo tutti i giorni"

Di Giulio Pasqui giovedì 27 febbraio 2020

Tommaso Paradiso torna a parlare dell'addio ai TheGiornalisti.

"All’inizio c’è stata la reazione brusca, poi si metabolizza la cosa, si parla e la verità viene a galla". Tommaso Paradiso è tornato a parlare dell'addio ai TheGiornalisti, avvenuto lo scorso 7 settembre con il concerto al Circo Massimo di Roma. "Questa vita da solista la sto vivendo da un po’ di tempo, da prima della scissione ufficiale. Era già da un po’ che stavo facendo musica da solo, quindi i dischi non erano più dei Thegiornalisti, erano dischi miei che andavano con il nome dei Thegiornalisti come Love e Completamente Sold Out", ha raccontato il cantautore a L'Assedio, il programma condotto da Daria Bignardi sul canale Nove.

Quasi sei mesi dopo l'addio, i rapporti tra i membri della band e Tommaso Paradiso si sono rasserenati. "Noi ancora adesso ci sentiamo, Marco Rissa lo sento tutti i giorni, ci vogliamo molto bene. Ci siamo semplicemente chiariti: è stata una cosa che molto probabilmente doveva avvenire", ha spiegato. In attesa di capire quale sarà il futuro della band, il cantautore sta lavorando alla sua musica da solita. E dal 28 febbraio farà una comparsata ad Amici come giudice speciale. Al momento è previsto nella prima puntata, ma potrebbe tornare anche in quelle successive. "Siccome segue il programma e spesso mi manda messaggi commentando le esibizioni dei ragazzi, l'ho invitato a commentare in studio", ha detto Maria De Filippi.