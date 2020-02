Massimo Pericolo lascia la musica? "Che cosa mi resta da dire? Il rap non serve più a un cazzo"

Di Giulio Pasqui giovedì 27 febbraio 2020

Massimo Pericolo smette di fare musica? Ecco cosa ha detto su Instagram.

Massimo Pericolo smette di far musica? E' quello che temono i fan del rapper dopo aver sentito quel che ha detto nelle Instagram Stories nelle ultime ore. Sostanzialmente, dopo un disco di successo, Massimo Pericolo dice di non aver più nulla da dire con la sua musica. Non solo: il rap, secondo lui, non serve più a niente. Ecco le sue parole:

"Bella raga, facciamo finta che parliamo face a face. Alla fine nel momento in cui fai un disco e ti metti a posto (io ho molte più delle possibilità che avevo una volta), che cazzo ti resta da dire? Niente. Il rap non serve più a un cazzo. Aprirò una lavanderia a gettoni...".

Il 12 aprile 2019 è uscito Scialla Semper, il suo primo album che prendeva il nome dell'operazione antidroga che nel 2014 aveva portato il rapper all'arresto. Alcune delle canzoni contenute nel disco, infatti, erano nate in carcere. "Ho sempre scritto ma con l’arresto ho visto le mie prospettive azzerate, forse questo mi ha spinto nel pensare di voler farlo come lavoro nella vita. Se non avessi avuto un talento avrei proseguito su quella strada che non porta da nessuna parte", aveva spiegato durante un'intervista rilasciata a Daria Bignardi in tv. E proprio ora che i suoi fan stavano aspettando un suo nuovo progetto, ecco la bordata. Ma veramente Massimo Pericolo non ha più stimoli?