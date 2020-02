Amici 19, svelati i duetti della prima puntata del serale

Di Marco Salaris giovedì 27 febbraio 2020

Nyv, Gaia e Martina scoprono quale sarà l'ospite che duetterà con loro.

Manca solo un giorno al serale di Amici 2020. I 10 ragazzi ai nastri di partenza sono i cantanti Nyv, Gaia, Francesco, Giulia, Jacopo e Martina con i ballerini Valentin, Javier, Nicolai e Talisa per un totale di 10 talenti in corsa per la vittoria. Durante l'appuntamento del daytime di Amici in onda su Real Time sono stati svelati i primi due duetti che i cantanti dovranno eseguire nel primo serale in onda domani sera in prima serata su Canale 5.

I ragazzi dalla loro casetta hanno saputo che tra gli ospiti della prima puntata ci saranno tre conoscenze già direttori artistici dei passati serali del talent show: Elisa, la cantautrice che ha all'attivo 10 album e un filotto di successi come Luci (tramonti a nord-est), L'anima vola, Anche se non trovi le parole, Se piovesse il tuo nome. Duetterà con Nyv sulle note di Anche Fragile.

Emma Marrone, da pochi mesi ha pubblicato il suo sesto lavoro d'inediti Fortuna. Anch'essa ex coach in alcune delle scorse edizioni nonché vincitrice nel 2010. Duetterà con Gaia con il suo ultimo singolo estratto Stupida allegria.

Martina avrà il piacere di cimentarsi in un duetto con J-ax, direttore artistico nel 2016. Con lui canterà Tutto tua madre brano del 2018 certificato platino ed estratto dall'album ReAle.