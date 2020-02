Mostro feat. Gemitaiz, Britney nel 2007 è il nuovo singolo (Testo e Video)

Il singolo di lancio del nuovo album di Mostro.

Britney nel 2007 è il singolo di lancio di Sinceramente Mostro, il terzo album di inediti di Mostro che sarà disponibile a partire dal prossimo 27 marzo. Il singolo, prodotto da Prod. By Enemies, vede la partecipazione di Gemitaiz.

Britney nel 2007 è il secondo estratto da Sinceramente Mostro, dopo La città, pubblicato lo scorso 24 gennaio.

Di seguito, trovate il testo di Britney nel 2007

Mostro feat. Gemitaiz - Britney nel 2007: il testo

Sono rimasto solo, con nove sigarette

Cosa farò da grande, tu me lo chiedi sempre

Vuoi sapere che succede a un rapper quando smette

Hai presente Britney nel 2007

Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah

Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah

Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah

A sessant'anni esco di casa con un joint maxi

Tra la folla che mi acclama, spingo e tiro schiaffi

Sai che urlo, insulto e sputo in faccia ai paparazzi

Vomiterò prima di salire sopra al taxi.

Ah, odio i fan e la fama, bevo tutta la notte

Tengo la morte lontana

Poi ho perso me stesso mentre tornavo a casa

Baby, non preoccuparti che conosce la strada

Ah, da quassù la vista è bella sempre

Ma se cado, no, non ti aspettare, scenda lentamente

Ritorno sulla terra come una stella cadente

Perché senza questa m*rda io non sono niente

Tutto fatto guardo Richie Rich

Mentre penso alla mia vita, invece, come a un film di Lynch

Tutto 'sto casino che ti ho fatto è solo l'incipit

Sto per dare fuoco a tutto quanto perché it's Britney bitch.

Sono rimasto solo, con nove sigarette

Cosa farò da grande, tu me lo chiedi sempre

Vuoi sapere che succede a un rapper quando smette

Hai presente Britney nel 2007

Sono rimasto solo, con nove sigarette

Cosa farò da grande, tu me lo chiedi sempre

Vuoi sapere che succede a un rapper quando smette

Hai presente Britney nel 2007.

Ehi, hai presente, amo questa m*rda o te ne vai per sempre

Ho sopravvissuto così, da incosciente

Lontano da chi mi ha detto, vai al call center

Ma non hai quoziente, ca*zo fa la gente

Va a scuola e non impara niente

Poi ca*zo fa la gente?

Se scompaio è perché ho comprato un'isola

Dove bevo birra e fumo una pianta carnivora

La tua opinione sulla mia schiena che scivola

Mangia un acido mentre qualcosa ti stimola

Lo stato ci vorrebbe morti perché facciamo i soldi

Noi siamo i cani sciolti, siamo i manigoldi

Mi sentivo come Britney nel 2007

Mi sono rasato e ho mandato affanc*lo la gente, babe.

Sono rimasto solo, con nove sigarette

Cosa farò da grande, tu me lo chiedi sempre

Vuoi sapere che succede a un rapper quando smette

Hai presente Britney nel 2007

Sono rimasto solo, con nove sigarette

Cosa farò da grande, tu me lo chiedi sempre

Vuoi sapere che succede a un rapper quando smette

Hai presente Britney nel 2007.