Ghali, precisazione su Fedez: "Non era mia intenzione creare una polemica"

Di Fabio Morasca giovedì 27 febbraio 2020

Ghali è stato intervistato da Daria Bignardi a L'Assedio.

Ghali, il rapper italo-tunisino reduce dalla pubblicazione del suo secondo album di inediti intitolato DNA, è stato intervistato da Daria Bignardi durante la puntata de L'Assedio, andata in onda su Nove ieri sera, mercoledì 26 febbraio 2020.

Il rapper ha voluto ridimensionare la recente polemica che ha coinvolto anche Fedez. In un'intervista concessa a Il Messaggero, infatti, Ghali ha dichiarato di non avere più rapporti con Fedez, ricordando anche alcune frasi poco carine che gli avrebbe detto durante gli anni della gavetta.

Ghali, sostanzialmente, ha affermato che le sue dichiarazioni sarebbero state strumentalizzate:

Ultimamente ho il coraggio di sfogarmi, non sento più la paura di una volta. E' da Cara Italia in poi che mi strumentalizzano. Dopo 5-6-10 interviste dove escono tue frasi storpiate, declinate... Anche solo una virgola cambia il messaggio, cambia il tono. E' impossibile che tu ti siedi con un artista per un'ora e la cosa più "catchy" che trovi sia una polemica. Non è bello metterla come titolo. Stiamo parlando di un disco, stiamo parlando di musica... Ho raccontato un aneddoto, non ci si può fare un titolo e incorniciarlo. Si creano polemiche e non era neanche mia intenzione.

Ghali aveva dichiarato che un verso contenuto nel brano che dà il titolo al suo nuovo album, DNA ("Ricordo quando mi dicevano non farai mai nulla, resterai per sempre nel buio in un angolo"), è rivolto proprio a Fedez: "Lo accompagnai in tour nel 2012. Voglio dirlo perché è giusto che la gente lo sappia: fu proprio Fedez a dirmi quelle cose, quando eravamo in tour insieme. Io mi esibivo insieme al mio primo gruppo, i Troupe d'Elite, ma il successo tardava ad arrivare e venivamo costantemente attaccati. Fedez mi diceva: guarda quali sono i riscontri, cosa potresti mai fare? Quale potrebbe essere il tuo messaggio? Cosa potresti raccontare agli italiani? Fatti odiare. Oggi non ci sono rapporti. Ogni tanto prova ad avvicinarsi, ma io cerco di evitarlo".