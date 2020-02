Amici 19, puntata 26 febbraio 2020: ecco cosa è successo

Di Alberto Graziola mercoledì 26 febbraio 2020

Amici 2020 su Real Time: il daytime di mercoledì 26 febbraio, cosa è successo?

La diretta di Amici 2020 inizierà venerdì 28febbraio e su Real Time vengono mostrati gli ultimi giorni che anticipano l'inizio di questa nuova edizione del talent show.

Nicolai viene sgridato dalla redazione perché è in ritardo per le lezioni di danza. Lui ironizza con un "Io faccio una colazione da re". Chiede di fumare ma non ha tempo e viene richiamato in sala. Lì, però, svolge egregiamente la coreografia.

Ma proprio durante una coreografia, il ragazzo si fa male. Il crampo, comunque, sembra passare ("Mi è venuto il polpaccio su"). Lui ammette di non essere abituato a lavorare e provare così tanto.

Le prove riprendono con Giuliano Peparini. Ma anche lì ammette la sua stanchezza ("Sono stanco, ho già voglia di andare a casa, giuro. Sto lavorando tanto, sono abituato a lavorare poco... Mi piace lavorare con il maestro Peparini").

E gli altri concorrenti? Continuano le prove anche per gli ammessi al serale, alle prese con il canto.

Anche Valentin è alle prese con le prove di ballo assegnategli da Giuliano Peparini.

Jacopo ha conquistato la maglia nell'appuntamento di sabato scorso e ha paura di avere meno tempo nel preparare le canzoni. Nyv, invece, ha un momento di debolezza dopo la lezione appena svolta: è preoccupata per la memoria durante le performance, in diretta.

Francesco, invece, sta provando "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin. Giulia si commuove nel cantare "Halo" di Beyoncé, ripensando alla nonna.