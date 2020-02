Dua Lipa, Future Nostalgia è il nuovo album

Di Fabio Morasca martedì 25 febbraio 2020

Il nuovo album di Dua Lipa sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2020.

A partire dal prossimo 3 aprile, sarà disponibile il nuovo album di Dua Lipa che si intitolerà Future Nostalgia. La popstar britannica di origini albanesi e kosovare ha annunciato il nuovo album attraverso i social network, rivelando la copertina, la tracklist e la data di pubblicazione.

Future Nostalgia, secondo album di inediti di Dua Lipa, includerà il singolo Don't start now, con cui la popstar si è esibita sul palco del Teatro Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo (e anche in occasione delle ultime edizioni degli MTV Europe Music Awards, degli ARIA Awards e degli American Music Awards), e l'ultimo singolo Physical, disponibile, anche per quanto riguarda il video, dal 31 gennaio scorso.

Future Nostalgia è già disponibile per quanto riguarda il pre-order.

Dua Lipa è in procinto di partire per un tour mondiale che la porterà a Milano il prossimo 30 aprile. I biglietti per il concerto che si terrà al Mediolanum Forum sono andati esauriti in pochissimi giorni.

Di seguito, trovate le dichiarazioni di Dua Lipa, contenute nel comunicato ufficiale, riguardanti il nuovo album:

Lavorare alla realizzazione di Future Nostalgia è stata un’esperienza incredibile, non vedo l’ora che lo possiate ascoltare, non manca molto.

Ricordiamo che con il primo album omonimo, in Italia, Dua Lipa ha ottenuto la certificazione di Disco d'Oro per l'album e per i singoli Electricity, Blow your mind e Kiss and make up, il quadruplo Disco di Platino per il singolo No lie, il triplo Platino per i singoli New rules e One kiss e il doppio Platino per i singoli Be the one, Idgaf e Scared to be lonely.

Di seguito, trovate la tracklist di Future Nostalgia.

Dua Lipa - Future Nostalgia: la tracklist

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be