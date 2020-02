Amici 19: Giulia Molino, il testo e l'audio dell'inedito Amore a lieto fine

Di Fabio Morasca martedì 25 febbraio 2020

Il testo e l'audio del singolo inedito di Giulia Molino.

Giulia Molino sarà una delle allieve di Amici 19 che prenderà parte alla fase serale di quest'edizione del talent show di Maria De Filippi che avrà inizio venerdì 28 febbraio 2020 e che andrà in onda in prima serata, su Canale 5.

Durante la fase iniziale di Amici 19, Giulia ha presentato il singolo inedito Amore a lieto fine, che porta la firma di Roberto Casalino.

Di seguito, trovate il testo di Amore a lieto fine; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Giulia Molino - Amore a lieto fine: il testo

Quando arrivi tu torna

l’aria e non c’è più noia

questa strada che hai segnato ha un senso

ora.

Non c’è niente che possa

consolarmi più della

condizione che hai lasciato addosso

e per questo.

Guardami

sotto la pioggia rubo un lampo al temporale

e illumino il tuo cielo come fosse carnevale

ti porto nell’estate il bianco di un soffio di neve

e l’elettricità di mille lucciole a natale

ti amo come il primo giorno in cui ho amato te

ti amo e ti disegno

amore a lieto fine

ti amo come il primo giorno in cui ho amato te

ti amo e ti disegno

amore a lieto fine

e quando avrai paura che possa finire

o che di colpo possa scomparire

così come c’è il buio ci sarà la luce.

Guardami

sotto la pioggia rubo un lampo al temporale

e illumino il tuo cielo come fosse carnevale

ti porto nell’estate il bianco di un soffio di neve

e l’elettricità di mille lucciole a natale

ti amo come il primo giorno in cui ho amato te

ti amo e ti disegno.