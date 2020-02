Loredana Bertè, LiBerté Tour Teatrale 2020: le date

Di Fabio Morasca martedì 25 febbraio 2020

Le date del tour teatrale di Loredana Bertè.

A partire dal 28 febbraio 2020, avrà inizio il nuovo tour nei teatri di Loredana Berté, il LiBerté Tour Teatrale 2020, legato al suo ultimo album di inediti intitolato, appunto, LiBerté, pubblicato nel settembre 2018.

Nella scaletta dei nuovi concerti, quindi, oltre ai classici del repertorio di Loredana Bertè come Il mare d’inverno, In alto mare, Mi manchi, Luna, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima, ci saranno anche gli ultimi singoli pubblicati dalla cantautrice, estratti da LiBertè, ossia Maledetto luna park e Babilonia.

In scaletta, non mancheranno gli omaggi: Loredana Bertè, infatti, omaggerà Pino Daniele con Buongiorno anche a te (canzone contenuta nell'album Loredanaberté, pubblicato nel 1980, di cui Pino Daniele firmò le musiche) e, ovviamente, la sorella Mia Martini, con la canzone Inno che sarà eseguita insieme alla corista Aida Cooper.

Per quanto riguarda questo nuovo tour nei teatri, le date annunciate, fino ad ora, sono cinque: il tour avrà inizio, come già anticipato, il 28 febbraio prossimo al PalaBassano 2 di Bassano del Grappa.

Loredana Bertè è reduce da un 2019 molto positivo, caratterizzato dalla partecipazione alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, con la canzone Cosa ti aspetti da me, piazzatasi al quarto posto nella classifica finale, e dal successo del precitato album LiBertè, sedicesimo album in studio della cantautrice. Nel 2019, la Bertè ha pubblicato anche il singolo inedito Tequila e San Miguel e ha collaborato con Fabio Rovazzi nel singolo Senza pensieri, tra i tormentoni dell'estate scorsa.

Di seguito, trovate tutte le date del LiBerté Tour Teatrale 2020.

Loredana Bertè - LiBerté Tour Teatrale 2020: le date

28/02/2020 – PalaBassano 2, Bassano Del Grappa (VI)

03/03/2020 – Teatro Romolo Valli, Reggio Emili

18/03/2020 – Politeama Genovese, Genova

31/03/2020 – Teatro Della Luna, Assago (MI)

15/04/2020 – Teatro Colosseo, Torino