Pinguini Tattici Nucleari, tour rinviato per coronavirus

Di Massimo Galanto lunedì 24 febbraio 2020

Le nuove date del tour del gruppo reduce da Sanremo saranno comunicate non prima del 6 marzo: "Purtroppo navighiamo nell'incertezza"

Il coronavirus ferma i live show musicali in Italia. Pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale: il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, il primo in programma nei palazzetti, è stato rinviato. I concerti, che sarebbero dovuti iniziare giovedì 27 febbraio, non si terranno al momento. Ecco la comunicazione diffusa poco fa:

A seguito delle note disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, è con grande rammarico che BPM CONCERTI e TRIDENT MUSIC si trovano costrette a rinviare tutto il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, programmato per febbraio e marzo 2020, rimanendo in attesa di prossimi sviluppi ed ulteriori disposizioni per fissare le nuove date. È uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato.

Le nuove date del tour saranno comunicate "a breve, ma comunque non prima del 6 marzo". Contestualmente, il pubblico potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date.

Ricordiamo che i concerti erano previsti a Pordenone, Assago (due date, di cui una, quella di sabato 29 febbraio, sold out), Padova, Firenze, Roma, Casalecchio di Reno, Montichiari, Torino.

Via Instagram il gruppo formato da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani, Matteo Locati ed Elio Biffi ha commentato: