Coronavirus, PFM rimanda i concerti in Lombardia

Di Claudia Cabrini lunedì 24 febbraio 2020

Anche la PFM ha dovuto adeguarsi ai decreti ministeriali degli ultimi giorni. Ecco le tappe saltate in Lombardia

Anche la PFM si è dovuta adeguare alle disposizioni ministeriali emanate negli ultimi giorni, a seguito dell'emergenza sanitaria del CoronaVirus, il Covid-19, arrivato fino in Lombardia. Come spiegato tramite comunicato stampa ufficiale, il gruppo è stato costretto a rimandare i concerti già da tempo pensati e organizzati nella regione Lombardia, oltre che nella città di Padova - spettacoli live che da programmazione avrebbero dovuto andare in scena proprio in questi giorni.

Tre in particolare le tappe saltate: quella di Brescia del 24 febbraio - ossia di questa sera - quella di Milano del 25 febbraio - ossia di domani - e quella di Padova del 27 febbraio.

Di seguito, ecco la comunicazione ufficiale:



"In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, PFM, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour “PFM canta De André – Anniversary” nelle seguenti date: Brescia – la data del 24 Febbraio è rinviata al 22 Maggio

Padova – la data del 27 Febbraio è rinviata al 24 Maggio

Milano – la data del 25 Febbraio sarà rinviata a data che comunicheremo al più presto"

I biglietti preventivamente acquistati per le date originali rimangono però validi, e secondo le medesime modalità di fruizione. Per il momento, non sono previsti rimborsi o resi.