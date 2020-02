BTS, On: lyrics english, traduzione e coreografia (video)

Di Alberto Graziola lunedì 24 febbraio 2020

On, BTS: lyrics english, traduzione e video della canzone

E' uscito MAP OF THE SOUL: 7, il nuovo disco dei BTS con 20 brani musicali all'interno e con pezzi presenti nel precedente lavoro, PERSONA, incluso "Boy with Luv" con Halsey.

Le canzoni hanno occupato, in poco tempo, tutte le prime venti posizioni della classifica iTunes. La band ha rilasciato anche un video "Kinetic Manifest Film" con la coreografia del ballo che accompagna il primo singolo rilasciato dall'album, ON.

Qui sotto potete leggere il testo (in inglese) e la traduzione in italiano. In apertura post, invece la "dance routine", in attesa del video ufficiale in uscita il 28 febbraio 2020.

BTS, On, lyrics english

[Verse 1: Jimin & V]

I can't understand what people are sayin'

Who and what do I need to follow

With each step then again grows the shadow

Where is this place I open my eyes to

Maybe Seoul or New York or Paris

I get up, unsteady on my feet (Yeah)

[Verse 2: RM]

Look at my feet, look down

The shadow resembles me

Is it the shadow that's shaking

Or is it my feet that are trembling

Of course I‘m not unafraid

Of course it's not all okay

But I know

Awkwardly I flow

I fly together with that black wind

[Pre-Chorus: Jimin, Jungkook & Jin]

Hey na-na-na

Gotta go insane to stay sane

Hey na-na-na

Throw myself whole into both worlds

Hey na-na-na

Can't hold me down 'cuz you know I'm a fighter

Carried myself into this beautiful prison

Find me and I'm gonna live with ya

[Chorus: Jungkook + Jimin, Jungkook & Jimin]

(Eh-oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

(Eh-oh)

Come on up, bring the pain, on yeah

Rain be pourin'

Sky keep fallin'

Everyday oh na-na-na

(Eh-oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

[Verse 3: j-hope]

Bring the pain

It'll become my blood and flesh

Bring the pain

No fear, now that I know the way

Breathe on the small things

My air and my light in the dark

The power of the things that make me, “me”

Even if I fall, I come right up, scream

[Verse 4: SUGA]

Even if I fall, I come right up, scream

That's how we've always been

Even if my knees drop to the ground

As long as they don't get buried

It won't matter

Win no matter what

Whatever you say, whatever they say

I don't give a uhh

I don't give a uhh

I don't give a uhh, yeah

[Pre-Chorus: Jimin, V]

Hey na-na-na

Gotta go insane to stay sane

Hey na-na-na

Throw myself whole into both worlds

Hey na-na-na

Can't hold me down 'cuz you know I'm a fighter

Carried myself into this beautiful prison

Find me and I'm gonna live with ya

[Chorus: All, V, Jin]

(Eh-Oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

(Eh-Oh)

Come on up, bring the pain, on yeah

Rain be pourin'

Sky keep fallin'

Everyday oh na-na-na

(Eh-Oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

[Bridge: Jungkook, Jimin]

Where my pain lies

Let me take a breath

My everythin'

My blood and tears

Got no fears

I'm singin' ohhhhh

Oh I'm takin' over

You should know yeah

Can't hold me down 'cuz you know I'm a fighter

Choosing to descend into the dark abyss

Find me and I'm gonna bleed with ya

[Chorus: All, Jin, V]

(Eh-Oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

(Eh-Oh)

Come on up, bring the pain, on yeah

Rain be pourin'

Sky keep fallin'

Everyday oh na-na-na

(Eh-Oh)

Find me and I'm gonna bleed with ya

[Outro: All, Jimin, Jungkook]

(Eh-Oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

(Eh-Oh)

Come on up, bring the pain, on yeah

All that I know

Is just goin' on & on & on & on

(Eh-Oh)

Bring it, bring the pain, on yeah

BTS, On, Traduzione

Non riesco a capire cosa dicono le persone

Chi e cosa devo seguire

Ad ogni passo poi cresce di nuovo l'ombra

Dov'è questo posto in cui apro gli occhi

Forse Seoul o New York o Parigi

Mi alzo, instabile in piedi (Sì)

Guarda i miei piedi, guarda in basso

L'ombra mi ricorda

È l'ombra che sta tremando

O sono i miei piedi che tremano

Certo che non ho paura

Certo che non va tutto bene

Ma io so

Scorrendo goffamente

Io volo insieme a quel vento nero

Ehi na-na-na

Devo impazzire per rimanere sano di mente

Ehi na-na-na

Mi butto intero in entrambi i mondi

Ehi na-na-na

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Mi sono portato in questa bellissima prigione

Trovami e vivrò con te

(Eh-oh)

Portalo, porta il dolore, sì

(Eh-oh)

Vieni su, porta il dolore, sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-oh)

Portalo, porta il dolore, sì

Porta il dolore

Diventerà il mio sangue e la mia carne

Porta il dolore

Nessuna paura, ora che conosco la strada

Respira le piccole cose

La mia aria e la mia luce nel buio

Il potere delle cose che mi rendono "io"

Anche se cado, arrivo subito, urlo

Anche se cado, arrivo subito, urlo

È sempre stato così

Anche se le mie ginocchia cadono a terra

Finché non vengono sepolte

Non importa

Vinci qualunque cosa

Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa dica

Non me ne frega niente

Non me ne frega niente

Non me ne frega niente, sì

Ehi na-na-na

Devo impazzire per rimanere sano di mente

Ehi na-na-na

Mi butto intero in entrambi i mondi

Ehi na-na-na

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Mi sono portato in questa bellissima prigione

Trovami e vivrò con te

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, sì

Dove sta il mio dolore

Lasciami fare un respiro

Il mio tutto

Il mio sangue e lacrime

Non ho paure

Sto cantando ohhhhh

Oh, mi sto riprendendo

Dovresti sapere si

Non riesco a trattenermi perché sai che sono un combattente

Scegliendo di scendere nell'abisso oscuro

Trovami e sanguinerò con te

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, sì

Piove a dirotto

Il cielo continua a cadere

Ogni giorno oh na-na-na

(Eh-Oh)

Trovami e sanguinerò con te

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, sì

(Eh-Oh)

Vieni su, porta il dolore, sì

Tutto quello che so

Sta solo andando avanti e avanti e avanti e avanti

(Eh-Oh)

Portalo, porta il dolore, sì