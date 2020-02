Amici 19, gli allievi del serale entrano nella casetta

Nella puntata del daytime di Amici 19, andata in onda oggi, lunedì 24 febbraio 2020, abbiamo visto l'ingresso nelle casette da parte degli allievi che hanno ottenuto l'accesso alla fase serale di quest'edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Per la precisione, le casette non sono due, non essendoci, quest'anno, la classica divisione in due squadre, Bianchi contro Blu. I 10 allievi della fase serale di Amici 19, che gareggeranno tutti contro tutti, quindi, vivranno sotto lo stesso tetto.

L'ingresso nella casetta, ovviamente, è stato accompagnato da molto entusiasmo da parte degli allievi. Giulia ha commentato così: "Un cambio radicale di realtà in dieci minuti!". Francesco è apparso ancora incredulo: "Che storia! Quante volte ho pensato a questo momento... Mi chiedevo se mai sarebbe successo! E' bella, bellissima, sono troppo contento".

Gaia e Nyv, invece, hanno subito approfittato della spaziosa sala prove a loro disposizione.

Nel daytime di oggi, inoltre, Giulia ha avuto un piccolo momento di sconforto in sala prove e non è riuscita a trattenere le lacrime:

Ho una voglia di piangere che non hai idea... Sono nervosa, cerco di essere positiva ma sono nervosa. Non lo so perché... Non volevo piangere. Ho un sacco di nervosismo dentro accumulato. Sono stanca di dover stare tutti i giorni con le mie paure, con le ansie, dover seguire i ritmi e tutto il resto. Non voglio cedere adesso. So per come so fatta io, però, che piangerò tutti i giorni.