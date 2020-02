Coronavirus Italia, concerti e Instore Tour annullati fino al 1 marzo 2020

Di Alberto Graziola lunedì 24 febbraio 2020

Annullati concerti fino al 1 marzo 2020 per Coronavirus

In ottemperanza all’emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19 e alle relative disposizioni ministeriali, in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna non si terranno concerti né altri eventi come instore tour.

Ad oggi, secondo quanto deciso, gli eventi saranno annullati fino al 1 marzo 2020, in attesa di avere conferme ufficiali in merito ad eventuale prolungamento della data.

Non si terranno quindi concerti, live, firmacopie degli artisti come precedentemente, invece, annunciato, prima dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto le regioni indicate ad inizio articolo.