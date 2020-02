Limitless, Bon Jovi, traduzione: ecco il singolo che lancia l'album "Bon Jovi 2020" (video)

Di Alberto Graziola domenica 23 febbraio 2020

Bon Jovi, Limitless: traduzione, lyrics della canzone (video)

Limitless è il nuovo singolo di Bon Jovi che anticipa l'uscita del nuovo album "Bon Jovi 2020". Il pezzo è prodotto da Jon Bon Jovi & John Shanks, qui sotto potete leggere testo e traduzione mentre, in apertura post, il video della canzone.

Bon Jovi, Limitless, Lyrics

[Intro1]

Whoa, oh-oh-oh

Whoa, oh-oh-oh

[Verse 1]

Wake up everybody wake up

Here we go, it's just another day

Another buzz another beep

Scrub your face and brush your teeth

Out the door and to the street

I fell out of my sleep

A million different faces

All from different places

Swimming in the sea

Tryna keep your head above water

Tryna keep your head above water

[Chorus2]

On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It's worth the risk

Life is limitless, limitless, limitless, limitless

[Verse 2]

Wake up everybody wake up

Morning comes, you do it all again

You know the song it's on repeat

Find your shoes, can't find your feet

Grab your wallet and your keys

Better not forget to breathe

Sweat until you're soaking

Don't let them see you choking

A teardrop in the sea

Tryna keep your head above water

You're tryna keep your head above water

[Chorus2]

On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It's worth the risk

Life is limitless, limitless, limitless, limitless

Life is limitless, limitless, limitless

[Bridge4]

Live to figure out

What it's all about

When the sun comes up and the sun goes down

Is there something more

Than it was before

There's an open door

What are you waiting for

[Chorus2]

Life is limitless, limitless, limitless

On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It's worth the risk

On a night like this

One touch, one kiss

Step out off the edge

It's worth the risk

Life is limitless, limitless, limitless, limitless

Life is limitless, limitless, limitless

Bon Jovi, Limitless, Traduzione

Whoa, oh-oh-oh

Whoa, oh-oh-oh

Svegliatevi tutti, svegliatevi

Eccoci, è solo un altro giorno

Un altro ronzio, un altro bip

Strofina il viso e lavati i denti

Fuori dalla porta e in strada

Sono caduto dal sonno

Un milione di volti diversi

Tutto da luoghi diversi

Nuotando nel mare

Cerco di tenere la testa fuori dall'acqua

Cerco di tenere la testa fuori dall'acqua

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Esci dal bordo

Vale la pena rischiare

La vita è senza limiti, senza limiti, senza limiti, senza limiti

Svegliatevi tutti, svegliatevi

Arriva il mattino, fai tutto di nuovo

Sai che la canzone è ripetuta

Trova le tue scarpe, non riesci a trovare i tuoi piedi

Prendi il tuo portafoglio e le tue chiavi

Meglio non dimenticare di respirare

Sudando fino a quando non si è in ammollo

Non farti vedere soffocare

Una lacrima nel mare

Cerca di tenere la testa fuori dall'acqua

Stai provando a tenere la testa fuori dall'acqua

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Esci dal bordo

Vale la pena rischiare

La vita è senza limiti, senza limiti, senza limiti, senza limiti

Vivi per capire

Di cosa si tratta

Quando il sole sorge e il sole tramonta

C'è qualcosa di più

Di quanto non fosse prima

C'è una porta aperta

Che cosa state aspettando

La vita è senza limiti, senza limiti, senza limiti

In una notte come questa

Una preghiera, un desiderio

Esci dal bordo

Vale la pena rischiare

In una notte come questa

Un tocco, un bacio

Esci dal bordo

Vale la pena rischiare

La vita è senza limiti, senza limiti, senza limiti, senza limiti

La vita è senza limiti, senza limiti, senza limiti