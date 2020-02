Sanremo 2020, le canzoni più vendute: Diodato sempre primo, Francesco Gabbani secondo

Di Alberto Graziola domenica 23 febbraio 2020

Sanremo 2020, ecco le canzoni più vendute aggiornate al 20 febbraio

Continua la nostra analisi sul successo dei cantanti che si sono presentati in gara al Festival di Sanremo 2020. Dopo aver analizzato la classifica degli album più venduti ecco, a seguire, le canzoni con maggior successo in Italia. Primo posto per Diodato, vincitore del Festival, con "Fai rumore". Secondo posto per "Viceversa" di Francesco Gabbani. Stabili anche i Pinguini Tattici Nucleari al terzo posto con "Ringo Starr".

Quarto gradino per Achille Lauro e la sua "Me ne frego", seguito da "Musica (E il resto scompare)" di Elettra Lamborghini. Prime cinque posizioni uguali alla settimana scorsa.

Sale alla 7 alla 6 Fasma (delle Nuove Proposte) con "Per sentirmi vivo". Cala Andromeda di Elodie dalla 6 alla 9. Scende dalla 8 alla 11 TikiBomBom di Levante. Sale di quattro posizioni (dalla 20 alla 16) Sincero di Morgan e Bugo.

Calo per Le Vibrazioni: Dov'è scivola dalla 9 alla 18. Scende dalla 18 alla 29 Leo Gassmann vincitore delle Nuove Proposte con "Vai bene così". Dalla 16 alla 33 Gigante di Piero Pelù.

Scivola alla 36 (dalla 28) Baciami adesso di Enrico Nigiotti. Alla 39 Anastasio con Rosso di rabbia (sette giorni fa era alla 15).

Crollo per No Grazie di Junior Cally, dalla 23 alla 76. Situazione simile per Il confronto di Marco Masini: dalla 26 alla 83.

Carioca di Raphael Gualazza, invece, dalla 33 alla 95.