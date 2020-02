Coronavirus Italia, annullata la festa di Radio Deejay di martedì 25 febbraio 2020 a Milano

Di Alberto Graziola domenica 23 febbraio 2020

A causa delle ultime notizie sui casi positivi di Coronavirus in Lombardia, è arrivata la notizia ufficiale: la festa di Radio Deejay prevista per martedì 25 febbraio 2020 è stata annullata, come riferito da Linus sul suo profilo ufficiale Instagram: