Carl Brave: due concerti-evento a Roma e a Milano a settembre

Di Fabio Morasca sabato 22 febbraio 2020

I concerti che Carl Brave terrà nel 2020.

Carl Brave tornerà ad esibirsi dal vivo, nel 2020, con due concerti-evento che si terranno a settembre a Roma e a Milano.

Il rapper e produttore romano, infatti, si esibirà il prossimo 1° settembre in occasione dell'Urban Park di Milano e il prossimo 4 settembre in occasione del Roma Sound Festival. L'Urban Park di Milano si terrà al Parco Esposizioni Novegro mentre il Roma Sound Festival si terrà all'Ippodromo delle Capannelle.

Le prevendite per i biglietti dei due concerti sono disponibili sul sito ufficiale di TicketOne.

Per quanto riguarda sempre il 2020, Carl Brave, lo scorso 22 gennaio, ha pubblicato un singolo inedito intitolato Che poi, canzone che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Per il video di Che poi, Carl Brave ha collaborato con il celebre attore e regista Carlo Verdone.

Riguardo l'attività live di Carl Brave, il rapper 30enne ha raccolto molte soddisfazioni durante il 2019: il suo tour nei teatri, lo scorso marzo, è andato sold out in tutte le tappe mentre la lunga tournée estiva, che ha visto Carl Brave protagonista nei principali festival, ha fatto parlare soprattutto per il successo del suo live a Rock in Roma.

Il primo album in studio da solista di Carl Brave è stato Notti Brave, uscito nel 2018, certificato Disco di Platino dopo aver superato le 50mile copie vendute. Dopo Notti Brave, il rapper ha pubblicato l'EP Notti Brave After, contenente 7 canzoni inedite, che ha venduto altre 25mila copie, ottenendo la certificazione di Disco d'Oro. Per il suo primo album e per l'EP, Carl Brave ha collaborato con Francesca Michielin, Fabri Fibra, Coez, Gemitaiz, Emis Killa, Franco126, Max Gazzè, Gué Pequeno, Luchè e altri artisti.

Carl Brave- Concerti 2020 a Roma e a Milano

1 SETTEMBRE 2020 - URBAN PARK MILANO

Parco Esposizioni Novegro

4 SETTEMBRE 2020 - ROMA SOUND FESTIVAL

Ippodromo delle Capannelle