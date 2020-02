Sanremo 2020, album: Francesco Gabbani debutta alla 2, Diodato alla 4. Ma al primo posto...

Di Alberto Graziola sabato 22 febbraio 2020

Quanto stanno vendendo gli album del Festival di Sanremo 2020? Ecco la classifica Fimi aggiornata

Continua l'osservazione degli album dei cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020. A sorpresa, a battere tutti è stato il disco dei Me contro Te con "Il fantadisco dei Me contro Te". Si deve così "accontentare" della seconda posizione Francesco Gabbani con il suo "Viceversa". Medaglia di bronzo per Elettra Lamborghini, schizzata dalla 13 alla 3 con "Twerking Queen (Ed resto es nada)".

Diodato, vincitore del Festival, debutta alla 4 con "Che vita meravigliosa". Scende alla 5 la compilation di Sanremo 2020. Dalla 2 alla 6 i Pinguini Tattici Nucleari con la loro riedizione di "Fuori dall'hype".

Curiosità extra Festival: Justin Bieber debutta alla 7 con Changes.

Scende alla 11 Elodie con "This is Elodie" (dalla 6). Marco Masini dalla 4 alla 13 con "Masini+1 ! 30th Anniversary". Dalla 4 alla 15 Magmamemoria MMXX. Cala anche Anastasio con Anno Zero (da 10 a 17).

Enrino Nigiotti debutta alla 23 con Nigio. Alberto Urso dalla 21 alla 25 con "Il sole ad est". Cala anche Bugo dalla 28 alla 38 con Cristian Bugatti. Raphael Gualazzi e il suo "Ho un piano" scivola dalla 34 alla 52.

Crollo per Giordana Angi: "Voglio essere tua - Sanremo edition" cala dalla 18 alla 61.

Irene Grandi debutta alla 84 con "Grandissimo (New edition)".