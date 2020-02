Amici 2020, Martina e Stefano non conoscono Margherita di Riccardo Cocciante: discussione in studio con i professori

Di Alberto Graziola sabato 22 febbraio 2020

Confronto in studio tra Martina e Stefano con i professori ad Amici 19

"Due volte che vinco contro Francesco e lui è salvo da tutti i mali del mondo" si lamenta Martina, dopo essere stata rimandata in sala relax insieme a Stefano. Il motivo? Rudy Zerbi ha chiesto ad entrambi se conoscessero la hit di Riccardo Cocciante, Margherita, ma i due non la sapevano minimamente.

"Eliminata perché non sono una canzone" si lamenta lei, discutendo poi con i compagni e parlando di ingiustizia.

Stefano, in studio:

"Non capisco perché arriviamo sempre all'esame di sbarramento io e lei..."

"Non capisco perché Martina pensa di essere più brava di tutti quando lo ha detto anche Stefano" si giustifica lei, in studio, nella puntata di oggi.

"Io penso solo di cantare bene..." replica Francesco.

"Non vi mettere mai in discussione, la colpa è sempre degli altri o dei professori" sottolinea Zerbi. "Mi chiedo, dopo quello che vi abbiamo detto una settimana fa, l'avete studiata? Avete provato a prepararla?"

I due dicono di no e per Stefano è una canzone difficilissima. Martina non si presta, invece.